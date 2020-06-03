Международная федерация хоккея на траве анонсировала систему отбора на Кубок мира

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея на траве (FIH) анонсировала систему отбора на Кубок мира на 2022 и 2023 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Исполнительный комитет FIH после консультаций с континентальными федерациями внес изменения в процесс квалификации на Кубок мира 2022 и 2023 годов. Этот шаг связан с переносом Олимпиады в Токио на 2021 год и сдвигом сроков проведения континентальных форумов. Если ранее путевки на второй по значимости старт после Олимпиады получали лишь победители континентальных чемпионатов, то на этот раз квоты пересмотрены в сторону увеличения. Большинство будет заполнено по итогам континентальных чемпионатов 2021 года. Еще пять путевок найдут своих обладателей по итогам отборочных состязаний, формат которых будет уточнен позднее.

Так, Европу в розыгрыше Кубка мира-2022 среди женских команд представят четыре лучшие сборные, включая соорганизаторов из Испании и Нидерландов. По две сборные выступят от Азии, Океании, Южной и Северной Америки. Африканский континент делегирует на турнир одну дружину.

На Кубке мира-2023 среди мужчин у представителей Старого Света также четыре пропуска. Азиатский континент делегирует три сборные, одна из которых Индия (хозяева розыгрыша Кубка мира). От Океании на состязания отправятся две команды. По одной вакансии заполнят победители чемпионата Африки и Панамериканского кубка.-0-