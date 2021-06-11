Международная федерация хоккея показала дизайн медалей ЧМ-2022

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея показала дизайн медалей чемпионата мира - 2022, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Дизайн разработал финн Паули Маронен, ставший победителем конкурса, объявленного в январе 2021 года. Он решил объединить тему новой арены в Тампере и изображение хоккеиста.

Фото facebook.com/iihfhockey

Всего на конкурс было выставлено около 70 работ из Финляндии, Эстонии, Великобритании, Новой Зеландии, России, Беларуси, Канады, Словакии, Чехии, Индонезии и Италии.

Чемпионат мира следующего года пройдет в двух финских городах - Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая. Сборная Беларуси выступит в группе "Б" с Чехией, США, Швецией, Латвией, Норвегией, Великобританией и хозяевами турнира. В группу "А" попали Канада, Россия, Швейцария, Германия, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.-0-