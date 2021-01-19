Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию в связи с переносом ЧМ - Фазель

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит Беларуси денежную компенсацию из-за переноса чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Мы обсуждали финансовый вопрос и должны найти решение этой проблемы, - сказал Рене Фазель. - Конечно, мы не будем врагами и будем решать эту проблему, надо найти подход. Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию".

Президент IIHF отметил, что в интересах федерации решить вопрос мирным путем. "Мы не глупые люди, не хотим устраивать скандал и ругаться с белорусами. Мы сядем за стол и обсудим все, что касается финансовой части", - сообщил он.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) 18 января объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в этом году.

ЧМ-2021 решили перенести из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске, сказано в заявлении IIHF. В федерации отметили, что совет IIHF рассмотрит статус Латвии как одного из организаторов предстоящего чемпионата и изучит возможность провести первенство только в этой стране.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.-0-

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