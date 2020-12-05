5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА . Международная федерация легкой атлетики определила лауреатов сезона-2020. Такую информацию содержит официальный аккаунт организации в Twitter, сообщает БЕЛТА.

Лучшим легкоатлетом был признан шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, обновивший мировой рекорд на состязаниях в помещении (6,18 м, 15 февраля 2020 г) и обладатель высшего мирового достижения на открытом воздухе (6,15 м, 17 сентября 2020 г).

Лучшей спортсменкой 2020 года стала венесуэлка Юлимар Рохас, специализирующаяся в тройном прыжке. Латиноамериканка отметилась тем, что в феврале 2020 года на турнире в Мадриде установила новый рекорд для состязаний в помещении, который отныне равен 15,43 м.

Церемония награждения прошла в субботу в онлайн-формате.-0-