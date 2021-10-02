Международная федерация лыжного спорта изменила правила в новом сезоне

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила проведения соревнований под своей эгидой в новом сезоне. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Самыми долгожданными стали изменения правил контактной борьбы в лыжных гонках. Реформа назрела после ряда эксцессов с участием норвежских и российских спортсменов на этапе Кубка мира в Лахти и планетарном форуме-2021.

На состязаниях в Финляндии Александр Большунов сначала упал после столкновения с норвежцем Хансом Холундом и в скиатлоне и не смог бороться за награды этапа Кубка мира в данном виде программы.

Следующий спорный эпизод случился в Лахти на финише эстафетной гонки. Представитель Финляндии Йони Мяки на финише эстафеты не поделил трассу со все тем же Александром Большуновым, который затем толкнул соперника, ударил его лыжной палкой, а после финиша сбил соперника с ног. Из-за неспортивного поведения атлета российская сборная была лишена бронзовых медалей.

Во время чемпионата мира-2021 норвежец Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за столкновение с россиянином Александром Большуновым на дистанции лыжного марафона. Скандинав был признан нарушителем правил и лишился золотой медали чемпионата мира.

Чтобы избежать подобных ситуаций, согласно новым правилам, лидирующий лыжник может выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать позиции других спортсменов. Также бегущие рядом друг с другом атлеты вместе понесут ответственность за создание возможной помехи на дистанции.-0-