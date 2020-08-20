Международная федерация лыжного спорта вводит систему тестирования на коронавирус

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вводит систему тестирования на коронавирус. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Согласно данной информации, чтобы быть допущенными к соревнованиям, все участники, аппарат поддержки команд и организаторы будут сдавать тест на антитела к COVID-19 каждые 3-4 дня.

"В качестве меры по снижению риска и уменьшению масштабов пандемии коронавируса FIS незамедлительно добавит тест на антитела к COVID-19 для всех спортсменов, прошедших тестирование на допинг", - говорится в заявлении организации.

"Допинг-тесты будут сдаваться по-прежнему, это будет только дополнительный анализ. Данная мера будет применяться до марта 2021 года, - прокомментировала представитель отдела коммуникаций FIS Сара Фуссек. - Мы связались со всеми национальными федерациями. Спортсмены должны одобрить это".-0-