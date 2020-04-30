Международная федерация самбо приостановила соревнования на неопределенный срок

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация самбо приостановила все турниры своего календаря на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Такая информация размещена на официальном сайте федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение было принято по рекомендациям Международного олимпийского комитета и Всемирной организации здравоохранения. Ограничения действуют до дальнейших особых распоряжений.

По словам главного тренера сборной Беларуси по самбо Дмитрия Базылева, спортсмены национальной команды планировали начать соревновательный сезон в августе. "Основные старты для нас - это чемпионаты мира и Европы, к которым и готовимся. Надеемся, эти состязания пройдут в срок, - сказал наставник сборной. - Мы находимся в подвешенном состоянии, но в данной ситуации есть и плюсы: можно больше времени уделить слабым местам".

Он добавил, что все самбисты национальной команды чувствуют себя прекрасно, за их состоянием здоровья пристально следят врачи.

Исполком Европейской федерации самбо перенес чемпионат Европы в Екатеринбурге (Россия). Соревнования должны были пройти 21-25 мая, но из-за эпидемиологической ситуации новыми датами назначены 17-21 сентября. Отчетно-выборный конгресс в Екатеринбурге также отложен на 17 сентября.

Апрельское первенство Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в Панагюриште (Болгария) пройдет 10-14 декабря, международные соревнования категории А "Мемориал Ю.М.Потапова", которые должны были состояться 24-28 апреля во Владивостоке, теперь состоятся 16-19 октября.

Кубок мира "Мемориал А.А.Харлампиева", который должен был состояться 19-22 марта в Москве, планируется провести летом. Его точные сроки пока не определены.-0-