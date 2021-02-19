Международная федерация тяжелой атлетики ужесточила антидопинговые правила

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение об ужесточении наказаний за нарушение антидопинговых правил, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Исполком IWF решил восстановить нижний порог 12-й статьи своих антидопинговых правил. Это означает, что теперь процедура отстранения команд от соревнований будет запускаться после трех нарушений правил в течение одного года, а не четырех нарушений, как было прежде.

Исполняющий обязанности президента IWF Майкл Ирани считает, что это решение отражает четкую решимость сохранить прогресс, которого достигло руководство федерации в борьбе по защите чистых тяжелоатлетов и наказанию нарушителей антидопинговых норм.-0-