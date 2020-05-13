Международная федерация тяжелой атлетики выделит национальным ассоциациям $500 тыс.

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) поддержит национальные федерации данного вида спорта, выделив нуждающимся дополнительные $500 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Источником финансирования станут деньги, выделенные на программу развития тяжелой атлетики, которая предполагала проведение международных семинаров и поставки спортивного оборудования. После соответствующих консультаций получено более 130 заявок на допфинансирование из разных стран.

"После отмены ряда соревнований в мире из-за распространения инфекции пересмотрена и смета расходов. Помощь от IWF позволит атлетам готовиться по плану, а после отмены ряда ограничений потратить эти средства на проезд и проживание команд для участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. Для получения права на дополнительное финансирование национальные федерации должны представить в IWF бюджет и отчет о своей финансовой деятельности", - говорится в сообщении.-0-