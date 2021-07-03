Международное ралли "Шелковый путь" меняет маршрут из-за COVID-19

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дирекция международного ралли "Шелковый путь" провела оперативное совещание с коллегией спортивных комиссаров, наблюдателями Международной автомобильной федерации (FIA) и Международной мотоциклетной федерации (FIM), по результатам которого было решено использовать альтернативный маршрут ралли. Об этом БЕЛТА сообщили в спортивной дирекции состязаний.

"Организация столь масштабного мероприятия сопряжена с большим количеством задач, которые необходимо оперативно решать как во время подготовки гонки, так и непосредственно в период проведения, - отметили организаторы. - При прокладке маршрута международного ралли спортивная дирекция прорабатывает сразу два-три варианта, к которым прибегает по мере необходимости на случай возникновения форс-мажорных ситуаций. При этом важнейший аспект успешного проведения ралли это безопасность здоровья участников и команды организаторов".

Глава штаба по ведению и контролю ковидного протокола международного ралли "Шелковый путь" Денис Проценко направил письмо, в котором потребовал изменить маршрут соревнования в кратчайшие сроки и рассмотреть возможность провести мероприятия только на территории России, в пределах регионов первоначально утвержденного маршрута. Причиной стали сложная ситуация и форс-мажорные обстоятельства с распространением COVID-19 в Монголии. В результате было вынесено решение не пересекать границу Россия - Монголия, а использовать для продолжения ралли участки на территории России.

4 июля гонщики выйдут на старт третьего этапа по маршруту Горно-Алтайск - Кош-Агач. Он будет проводиться в формате марафона: участники будут ремонтировать свои автомобили и мотоциклы самостоятельно, а вот механикам или каким-либо другим членам команд строго-настрого запрещено приближаться к транспортным средствам. В этот день группы технической поддержки будут базироваться на бивуаке в Горно-Алтайске, и марафонский этап станет для них временем отдыха.

Руководитель проекта ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин отметил: все подготовленные для приема участников гонки бивуаки и инфраструктура в Монголии по решению организаторов будут переданы в распоряжение государственных и местных органов власти для размещения там пунктов противоэпидемической помощи населению. От дирекции гонки в Монголию будут направлены гуманитарные грузы.

Участники ралли "Шелковый путь" выражают поддержку монгольскому народу. На бивуаке гонки организован сбор средств в пользу пострадавших от пандемии COVID-19.-0-