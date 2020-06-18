Международные соревнования по борьбе возобновятся с сентября

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация борьбы (UWW) с сентября возобновляет соревнования. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение об этом принято на онлайн-совещании бюро UWW, на котором были также внесены изменения в соревновательный календарь на 2020 и 2021 годы.

Первыми вернутся на ковер юноши, юниоры и молодежь до 23 лет. В промежутке между 1 сентября и 30 октября планируется провести континентальные первенства для этих возрастных категорий.

Юниорский чемпионат мира предполагается организовать в конце ноября или в начале декабря в Белграде. Мировое первенство для U-23 пройдет 23-29 ноября в финском Тампере. Конкретные сроки и место проведения спортивного форума такого же уровня с участием взрослых атлетов станут известны после того, как будут рассмотрены заявки стран-претендентов.

Что касается чемпионата мира - 2021 среди взрослых, то он состоится в соответствии с ранее утвержденным международным соревновательным календарем - в Осло с 2 по 10 октября. Формат турнира определится позже.

В то же время эти решения могут быть пересмотрены в зависимости от эпидемиологической обстановки. "Мы вернемся к соревнованиям только тогда, когда будем уверены в безопасности наших спортсменов, тренеров, судей и зрителей", - подчеркнул глава UWW Ненад Лалович.-0-