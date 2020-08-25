Международные соревнования по троеборью стартуют в Ратомке 26 августа

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные соревнования по троеборью стартуют 26 августа на базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

В Ратомку съедутся более 60 спортивных пар из Беларуси и России. Соревнования начнутся с манежной езды, затем пройдут полевые испытания, а завершится все преодолением препятствий. Победители будут объявлены 30 августа.

Как отметил директор РЦОП конного спорта и коневодства Виктор Малашко, это первые международные соревнования после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

В министерстве напоминают, что республиканские турниры в Ратомке возобновились с 2 июля. С тех пор практически каждую неделю там проходят различные состязания по всем трем видам конного спорта в различных возрастных категориях.-0-