Международный лагерь программы "Футбол для дружбы" объединил детей из более 200 стран мира

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы, в течение двух недель в рамках 9-го сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" (F4F) юные участники из более 200 стран встречались в онлайн-формате в Международном лагере дружбы.

Ребята смогли подружиться и познакомиться ближе в ходе онлайн-мероприятий лагеря дружбы, прошедших 15-23 мая. Активности включали изучение девяти ценностей программы, таких как дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Юные футболисты тренировались к предстоящему Всемирному онлайн-чемпионату по "Футболу для дружбы", а юные журналисты улучшали свои навыки и освещали мероприятия программы.

На занятиях под руководством эдьюкейторов дети в том числе писали эссе на интересующие их темы, создавали видеоролики о своем вкладе в сохранение окружающей среды и обсуждали тему гендерного равенства в спорте.

Так, Дэвид Сарджент из Ирландии рассказал о существующей в его регионе проблеме вымирания пчел. Чтобы помочь их спасению и обеспечить пищей, он делает "пчелобомбы" (англ. beebombs) – комья из глины и питательной почвы с семенами диких трав и медоносных цветов. Он акцентировал внимание на том, какой опасности подвержены пчелы и насколько они полезны для устойчивого экоразвития среды.

Под руководством юных тренеров, таких как Алкетаби Нивин из Сирии, международные сборные дружбы готовились к Всемирному онлайн-чемпионату "Футбол для дружбы" 2021 года. Турнир проходит в цифровом формате на базе специально разработанного футбольного симулятора F4F World.

Участие в чемпионате принимают 32 сборные Дружбы. Отборочные игры прошли 24 и 25 мая, финал состоится 29 мая. Сборные носят имена животных, находящихся на грани вымирания, – так программа привлекает внимание к проблеме исчезновения таких видов, как китайский аллигатор, красноногая ворона, черная акула, широкоплечий носорог, манул, звездоносый крот, лесной филин, западный длинноносый еж.

Шахрияр Ахмед Махир, 14 лет, юный журналист из Бангладеш, сказал: "Если честно, от "Футбола для дружбы" я не ожидал столь качественного уровня и общественной поддержки – это удивительно. F4F World – игра, которая всех нас объединила – юных футболистов, болельщиков, друзей, членов команд. И самое главное – она объединяет наши воспоминания о предыдущих сезонах программы. Действительно, "Футбол для дружбы" объединяет нас и объединяет весь мир!".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Представители Беларуси участвуют в Международной детской социальной программе "Футбол для дружбы" с 2014 года. В 8-м сезоне "Футбол для дружбы" Беларусь представляли три юных футболиста: Анастасия Дуньчик, Татьяна Колтович, Влада Жук – воспитанницы футбольного клуба ФК "Минск".

Официальный интернет-ресурс программы находится здесь.

Информационный партнер Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА