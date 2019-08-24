ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 24 августа 2019
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:54 Акция по безопасности детей на воде пройдет в минском аквапарке Регионы
09:46 Движение грузовиков через белорусско-литовскую границу может быть затруднено Общество
09:41 Белорусский пловец Арсений Боржаков квалифицировался в финал юниорского ЧМ Спорт
09:38 Вкусно, музыкально и душевно - в Минске состоится пятый фестиваль "Тбiлiсоба" Регионы
09:16 Международный олимпийский день пройдет сегодня в Минске Спорт
09:05 Лукашенко рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Украиной Президент
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: Лукашенко о повышении зарплат, льготы после армии и ЧМ по биатлону в "Раубичах" Общество
00:59 ФОТОФАКТ: Показ работ белорусских дизайнеров прошел в кукурузном поле Регионы
00:30 В одном из регионов Бразилии объявили режим ЧС из-за пожаров в Амазонии В мире
23.08.19
23.08.19 23:59 В Мегионе частично обрушилась пятиэтажка В мире
23.08.19 23:31 ФОТОФАКТ: Областной туристический слет работающей молодежи "Единство - 2019" открылся на Гомельщине Регионы
23.08.19 22:45 Румас: новые подходы по досрочной выплате семейного капитала могут распространить на первую программу Общество
23.08.19 22:36 В Индии потерпел крушение вертолет В мире
23.08.19 22:05 Румас: проект программы действий по интеграции в СГ в ближайшее время представят Президенту Политика
23.08.19 21:53 Футболисты "Ислочи" проиграли "Слуцку", "Дняпро" одолел "Минск" и прервал 6-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси Спорт
23.08.19 21:53 Румас: идет диалог с торговыми сетями, рост цен на социально значимые товары приостановится Экономика
23.08.19 21:46 Медведева: Белстат создает фундамент прогнозов развития страны Общество
23.08.19 21:26 Вблизи деревни Щитомиричи в Минском районе 26 августа временно ограничат движение Регионы
23.08.19 21:09 БГК имени Мешкова разгромил "Риихимяки" на старте Кубка Белгазпромбанка Спорт
23.08.19 21:06 Анастасия Шкурдай завоевала серебро юниорского ЧМ по плаванию в Венгрии на дистанции 50 м баттерфляем Спорт
23.08.19 20:44 Новая точка контроля качества нефти может появиться на восточной границе Беларуси в 2021 году Экономика
23.08.19 20:00 Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября Калейдоскоп
23.08.19 19:43 Белорусские волейболистки уступили сборной России на старте чемпионата Европы Спорт
23.08.19 19:12 "Беларусь 3" подготовил тематический эфир ко Дню белорусской письменности Культура
23.08.19 19:11 Беларусь присоединится к дискуссии в Осло по теме сотрудничества в регионе Балтийского моря Политика
23.08.19 18:54 Сборник документов о борьбе партизан на территории Беларуси презентуют 29 августа Общество
23.08.19 18:49 Гандболисты "Нима" победили "Вествин" на Кубке Белгазпромбанка в Бресте Спорт
23.08.19 18:19 МВД и СК прекратили деятельность крупной хакерской площадки Происшествия
23.08.19 18:19 Валентина Семеренко выиграла суперспринт летнего ЧМ по биатлону в "Раубичах", Динара Алимбекова - 4-я Спорт
Все новости
Все новости
Спорт
24 августа 2019, 09:16

Международный олимпийский день пройдет сегодня в Минске

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский день пройдет сегодня в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии будут представлены 45 федераций по различным видам спорта. Планируется, что в церемонии открытия Международного олимпийского дня примут участие исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак.

Более чем на 40 спортивных площадках разместят тренажеры и инвентарь. Посетители смогут пообщаться с белорусскими чемпионами и призерами Олимпийских игр, международных и республиканских турниров. Также родители на мероприятии смогут получить информацию о спортивных учреждениях Минска, проконсультироваться у представителей спортклубов и детско-юношеских спортивных школ.

Конкурсы пройдут в формате "Олимпийского квеста". Каждый желающий сможет попробовать свои силы в различных видах спорта и получить специальную карточку с 20 отделениями для печатей от представителей спортплощадок и наглядную брошюру с картой их расположения и информацией об итогах II Европейских игр. За успешное выполнение одного задания участник получает отметку в своей карте. За каждые 10 успешно выполненных заданий участник получит школьный дневник, за 20 - часы с шагомером.

Отдельная площадка во время Международного олимпийского дня будет отведена медицине в спорте. Республиканский научно-практический центр спорта представит последние разработки в диагностике функционального состояния организма, восстановлении после серьезных физических нагрузок, специалисты центра помогут определить предрасположенность ребенка к определенным видам спорта. Национальное антидопинговое агентство подготовит тесты для уже приобщенных к спорту детей на знание антидопинговых правил.

Олимпийский праздник поддерживает инклюзивное направление. В мероприятии примут участие представители общественного объединения "Дети. Аутизм. Родители" и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Также на мероприятии будет присутствовать маскот-аистенок национальной команды Team BY.

В мире Международный олимпийский день отмечают 23 июня - в день создания МОК. В разных странах проводятся многочисленные спортивные и культурные мероприятия, посвященные этой дате. МОК рекомендует национальным олимпийским комитетам самостоятельно выбирать дату спортивного мероприятия в своей стране, строго не привязываясь к исторической дате 23 июня. Учитывая сроки проведения II Европейских игр 2019 года в Минске, празднование Международного олимпийского дня в Беларуси состоится 24 августа.-0-

Теги
Минск праздник спорт
Новости рубрики Спорт
Белорусский пловец Арсений Боржаков квалифицировался в финал юниорского ЧМ
Во время матча "Ислочь" - "Слуцк". Фото ФК "Ислочь" Футболисты "Ислочи" проиграли "Слуцку", "Дняпро" одолел "Минск" и прервал 6-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси
Во время матча. Фото БГК им Мешкова БГК имени Мешкова разгромил "Риихимяки" на старте Кубка Белгазпромбанка
Анастасия Шкурдай (слева). Фото FINA. Анастасия Шкурдай завоевала серебро юниорского ЧМ по плаванию в Венгрии на дистанции 50 м баттерфляем
Во время матча. Фото CEV Белорусские волейболистки уступили сборной России на старте чемпионата Европы
Во время матча. Фото БГК им. Мешкова Гандболисты "Нима" победили "Вествин" на Кубке Белгазпромбанка в Бресте
Главное
Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией - Лукашенко
Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом на встрече Лукашенко с Румасом
Кочанова: для развития каждого района необходимо делать ставку на перспективные точки роста
Вкусно, музыкально и душевно - в Минске состоится пятый фестиваль "Тбiлiсоба"
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко о повышении зарплат, льготы после армии и ЧМ по биатлону в "Раубичах"
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Румас: идет диалог с торговыми сетями, рост цен на социально значимые товары приостановится
Международный олимпийский день пройдет сегодня в Минске
Договор о сотрудничестве подписан между Белинвестбанком и ассоциацией "Белфранчайзинг"
Правительство займется предприятиями со средней зарплатой ниже Br500
Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус в гонке преследования сезона-2014/2015
Анастасия Шкурдай завоевала серебро юниорского ЧМ по плаванию в Венгрии на дистанции 50 м баттерфляем
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября
Беларусь и Грузия рассчитывают выйти на товарооборот $200 млн
Белорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Госзаказ по зерну в Минской области выполнен на 100%, в Брестской и Гродненской - на 95%
Минобороны прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии
Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах"
РЕПОРТАЖ: Вечер на хуторе близ Ельни, или Как поймать журавля
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.