Международный олимпийский день пройдет сегодня в Минске

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский день пройдет сегодня в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии будут представлены 45 федераций по различным видам спорта. Планируется, что в церемонии открытия Международного олимпийского дня примут участие исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак.

Более чем на 40 спортивных площадках разместят тренажеры и инвентарь. Посетители смогут пообщаться с белорусскими чемпионами и призерами Олимпийских игр, международных и республиканских турниров. Также родители на мероприятии смогут получить информацию о спортивных учреждениях Минска, проконсультироваться у представителей спортклубов и детско-юношеских спортивных школ.

Конкурсы пройдут в формате "Олимпийского квеста". Каждый желающий сможет попробовать свои силы в различных видах спорта и получить специальную карточку с 20 отделениями для печатей от представителей спортплощадок и наглядную брошюру с картой их расположения и информацией об итогах II Европейских игр. За успешное выполнение одного задания участник получает отметку в своей карте. За каждые 10 успешно выполненных заданий участник получит школьный дневник, за 20 - часы с шагомером.

Отдельная площадка во время Международного олимпийского дня будет отведена медицине в спорте. Республиканский научно-практический центр спорта представит последние разработки в диагностике функционального состояния организма, восстановлении после серьезных физических нагрузок, специалисты центра помогут определить предрасположенность ребенка к определенным видам спорта. Национальное антидопинговое агентство подготовит тесты для уже приобщенных к спорту детей на знание антидопинговых правил.

Олимпийский праздник поддерживает инклюзивное направление. В мероприятии примут участие представители общественного объединения "Дети. Аутизм. Родители" и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Также на мероприятии будет присутствовать маскот-аистенок национальной команды Team BY.

В мире Международный олимпийский день отмечают 23 июня - в день создания МОК. В разных странах проводятся многочисленные спортивные и культурные мероприятия, посвященные этой дате. МОК рекомендует национальным олимпийским комитетам самостоятельно выбирать дату спортивного мероприятия в своей стране, строго не привязываясь к исторической дате 23 июня. Учитывая сроки проведения II Европейских игр 2019 года в Минске, празднование Международного олимпийского дня в Беларуси состоится 24 августа.-0-