Международный олимпийский день проведут в Минске 24 августа

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский день пройдет в Минске 24 августа более чем на 40 спортивных площадках спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский". Об этом сообщил журналистам начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Довгаленок

Призы и подарки, которые получат участники Международного олимпийского дня

Представитель НОК отметил, что олимпийский день в августе будет проводиться в Беларуси впервые. На мероприятии будут представлены 45 федераций по различным видам спорта. Планируется, что церемония открытия пройдет с участием руководства НОК, Минспорта и Мингорисполкома.

Штаб-квартира НОК Беларуси

Ожидается большое количество гостей спортивного праздника. На площадках разместят тренажеры и инвентарь, посетители смогут пообщаться с белорусскими чемпионами и призерами Олимпийских игр, международных и республиканских турниров.

По словам Дмитрия Довгаленка, на мероприятии можно будет получить информацию о спортивных учреждениях Минска, получить консультацию от представителей спортклубов и детско-юношеских спортивных школ.

Конкурсы пройдут в формате "Олимпийского квеста". Каждый желающий сможет попробовать свои силы в различных видах спорта и получить специальную карточку с 20 отделениями для печатей от представителей спортплощадок и наглядную брошюру с картой их расположения и информацией об итогах II Европейских игр. За успешное выполнение одного задания участник получает отметку в своей карте. За каждые 10 успешно выполненных заданий участник получит школьный дневник, за 20 - часы с шагомером.

Во время презентации талисмана

Талисман

Во всем мире Международный олимпийский день отмечают 23 июня - в день создания МОК. В разных странах проводятся многочисленные спортивные и культурные мероприятия, посвященные этой дате. МОК рекомендует национальным олимпийским комитетам самостоятельно выбирать дату спортивного мероприятия в своей стране, строго не привязываясь к исторической дате 23 июня. Учитывая сроки проведения II Европейских игр 2019 года в Минске, празднование Международного олимпийского дня в Беларуси состоится 24 августа с 11.00 до 18.00.-0-

И.о.начальника отдела маркетинга НОК Беларуси Виталий Островский с талисманом

Фото Дениса Костюченко