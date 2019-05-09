Международный союз биатлонистов опубликовал календарь КМ сезона-2019/2020

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь на сезон-2019/2020 розыгрыша Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый этап пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря. Традиционно откроют программу участники одиночной смешанной эстафеты и смешанной эстафеты. В розыгрыше Кубка мира-2019/2020 девять этапов. Завершится розыгрыш почетного трофея в норвежском Холменколлене 22 марта 2020 года.

Календарь Кубка мира сезона-2019/20

Первый этап. Эстерсунд (Швеция)

30 ноября. Смешаная эстафета (одиночная) и смешанная эстафета.

1 декабря. Спринт (мужчины, женщины).

4 декабря. Индивидуальная гонка (мужчины).

5 декабря. Индивидуальная гонка (женщины).

7 декабря. Эстафета (мужчины).

8 декабря. Эстафета (женщины).

Второй этап. Хохфильцен (Австрия)

13 декабря. Спринт (женщины, мужчины).

14 декабря. Эстафета (женщины) и гонка преследования (мужчины).

15 декабря. Гонка преследования (женщины) и эстафета (мужчины).

Третий этап. Анси (Франция)

19 декабря. Спринт (мужчины).

20 декабря. Спринт (женщины).

21 декабря. Гонка преследования (мужчины, женщины).

22 декабря. Масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

Четвертый этап. Оберхоф (Германия)

9 января. Спринт (женщины).

10 января. Спринт (мужчины).

11 января. Гонка преследования (женщины, мужчины).

12 января. Масс-старт (женщины, мужчины).

Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

15 января. Спринт (женщины).

16 января. Спринт (мужчины).

17 января. Эстафета (женщины).

18 января. Эстафета (мужчины).

19 января. Гонка преследования (женщины, мужчины).

Шестой этап. Поклюка (Словения)

23 января. Индивидуальная гонка (мужчины).

24 января. Индивидуальная гонка (женщины).

25 января. Смешанная эстафета (одиночная) и смешанная эстафета.

26 января. Масс-старт (мужчины, женщины).

Седьмой этап. Нове-Место (Чехия)

5 марта. Спринт (женщины).

6 марта. Спринт (мужчины).

7 марта. Эстафеты (женщины, мужчины).

8 марта. Масс-старт (женщины, мужчины).

Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия)

12 марта. Спринт (мужчины).

13 марта. Спринт (женщины).

14 марта. Гонка преследования (мужчины, женщины).

15 марта. Смешанная эстафета (одиночная), смешанная эстафета.

Девятый этап. Холменколлен (Норвегия)

20 марта. Спринт (женщины, мужчины).

21 марта. Гонка преследования (женщины, мужчины).

22 марта. Масс-старт (женщины, мужчины).

Чемпионат мира по биатлону пройдет 13-23 февраля 2020 года в Антхольце (Италия). Чемпионат Европы - в Отепя (Эстония) с 25 февраля по 1 марта.

Чемпионат мира по летнему биатлону примет республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи" 21-25 августа 2019 года.-0-