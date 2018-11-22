Международный союз биатлонистов отстранил девять атлетов из Казахстана

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от участия в соревнованиях девять атлетов из Казахстана. Такая информация размещена на официальном сайте союза, сообщает БЕЛТА.

В список попали такие известные стреляющие лыжники, как Галина Вишневская и Максим Браун. Решение основано на расследовании, которое ведется в Италии и Австрии. В январе 2017 года в Хохфильцене проведены обыски в гостинице, где проживала команда Казахстана и были изъяты медицинские препараты и оборудование.

Сезон у биатлонистов стартует 29 ноября в Кубке IBU в шведском Идре. Первые награды Кубка мира будут разыграны 2 декабря в словенской Поклюке.-0-