Международный союз биатлонистов признал вакцину "Спутник V"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) признал вакцину "Спутник V", что может избавить привитых ею спортсменов, тренеров и других представителей команд от необходимости постоянно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию во время соревнований, сообщает ТАСС.

Сообщается также, что IBU признал Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и другие вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

Международный сезон начнется в конце ноября. Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Швеции.-0-