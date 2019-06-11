Международный союз биатлонистов увеличит сумму призовых для атлетов на Кубке мира и ЧМ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов увеличит сумму призовых для атлетов на этапах Кубка мира и чемпионатах мира. Об этом стадо известно по итогам заседания исполнительного комитета IBU во Франкфурте, сообщает БЕЛТА.
Общая сумма призовых вырастет более чем на 400 тыс. евро (на 10%) с сезона-2020/2021. Двадцать лучших биатлонистов по итогам гонок (кроме эстафет) могут рассчитывать на вознаграждение.
IBU также принял решение с сезона-2020/2021 проводить специальное открытие. Перед первым этапом Кубка мира будет проходить предварительный этап, на котором также будут разыгрываться очки в зачет Кубка мира и Кубка наций.
Этап открытия в 2020 и 2021 годах состоится в финском Контиолахти: 27-29 ноября 2020 года и 26-28 ноября 2021 года. Также на заседании утверждены даты проведения чемпионатов мира 2021 года в словенской Поклюке (10-21 февраля) и 2023-м в немецком Оберхофе (8-19 февраля).
Сборная Беларуси продолжает подготовку к сезону, который откроется для нее летним чемпионатом мира в спорткомплексе "Раубичи" (21-25 августа). На второй сбор в Цахкадзор (Армения), который продлится до 27 июня, отправились Роман Елётнов, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Виктор Кривко, Никита Лобастов, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина и Елена Кручинкина.
Первый этап Кубка мира по биатлону предстоящего сезона 2019/2020 годов пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.-0-
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