Международный союз биатлонистов ужесточил правила смены спортивного гражданства

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) ужесточил правила смены спортивного гражданства, сообщает ТАСС.

Согласно новой версии конституции IBU, биатлонисты делятся на две категории: до 23 лет и старше. Спортсмены, не достигшие 23 лет, отныне не могут выступать за новую страну, если не отбыли двухлетний "карантин".

Биатлонисты старше 23 лет смогут сменить спортивное гражданство только один раз за карьеру. Кроме того, они обязаны будут предъявить убедительные доказательства тесных связей со страной, которую намерены представлять. Это может быть брак с гражданином этой страны и (или) проживание в ней на постоянной основе. Срок "карантина" при этом увеличен до трех лет.

Данные условия могут быть смягчены или аннулированы, если обе национальные федерации, участвующие в оформлении перехода, достигнут соглашения. В таком случае итоговое решение принимает исполком IBU.-0-