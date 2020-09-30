Международный союз конькобежцев принял решение о переносе двух этапов Кубка мира по шорт-треку

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз конькобежцев (ISU) в своем релизе проинформировал о переносе двух этапов Кубка мира по шорт-треку, сообщает БЕЛТА.

Позже запланированного состоятся этапы планетарного Кубка в Сеуле и Пекине. В столице Республики Корея престижные состязания должны были состояться 11-13 декабря 2020 года, а в столице Китая - 18-20 декабря 2020 года. Отметим также, что старт в Пекине должен был носить статус тестового к зимней Олимпиаде 2022 года. О новых датах проведения этих соревнований будет сообщено дополнительно.

Также руководство ISU сообщило о невозможности из-за пандемии коронавируса провести в запланированные сроки четыре этапа Кубка мира по конькобежному спорту - в Польше (13-15 ноября), Норвегии (20-22 ноября), США (4-6 декабря) и Канаде (11-13 декабря).

Ранее Международный союз конькобежцев создал рабочую группу, чтобы рассмотреть возможность проведения этих этапов в Нидерландах в ноябре-декабре. Однако в ISU приняли решение, ссылаясь на непредсказуемую эпидемиологическую ситуацию, поручить рабочей группе рассмотреть возможность проведения подобных соревнований в начале 2021 года.-0-