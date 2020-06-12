Международный союз велосипедистов возобновит сезон 1 августа

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии 1 августа пройдет гонка "Страде Бьянке". Соревнования станут первыми после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI).

Гонка пройдет в один день. Международный союз велосипедистов утвердил обновленный календарь. "Тур де Франс" состоится с 29 августа по 20 сентября, "Джиро д'Италия" - 3-25 октября, "Вуэльта Испании" - с 20 октября по 8 ноября.

Как сообщалось ранее, чемпионат Европы по велоспорту на шоссе, который должен был состояться с 9 по 13 сентября, перенесен на 2021 год из-за пандемии. Соревнования должны были пройти в итальянском Тренто. Было решено не менять место континентального форума, а провести его в Италии через год. Сроки будут уточнены позднее.-0-