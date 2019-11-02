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02 ноября 2019, 09:50

Международный турнир олимпийской квалификации по тяжелой атлетике стартует в Гродно

Фото "Гродненская правда"
Фото "Гродненская правда"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир олимпийской квалификации по тяжелой атлетике Alexander cup 2019, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича, стартует сегодня в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начнутся состязания в 11.00 на центральной арене Гродненского ледового дворца спорта.

В мужских стартах Беларусь представят Геннадий Лаптев (67 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Петр Асаенок (81 кг), Максим Мудревский (89 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), Андрей Арямнов (109 кг), Эдуард Зезюлин и Алексей Мжачик (оба свыше 109 кг). Среди белорусских девушек выступят Юлия Асаенок (45 кг), Дина Сазоновец и Дарья Наумова (обе - 76 кг).

За награды посоревнуются более чем 60 спортсменов из Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Польши, России, Румынии, Словакии, Узбекистана, Украины и Уругвая.

Alexander cup 2019 - лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Предыдущим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов был октябрьский "Кубок Средиземноморья" в Сан-Марино, по итогам которого белорусы выиграли семь наград различного достоинства.

Завершатся соревнования 4 ноября.-0-

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