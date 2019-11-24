Международный турнир по бильярдному спорту проведут 3-7 декабря в Минске

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по бильярдному спорту "Minsk Cup 2019" пройдет 3-7 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Турнир является открытым. В нем могут принять участие все желающие независимо от пола и возраста. Призовой фонд соревнований составляет Br25 тыс. Открытие состязаний состоится 3 декабря в 13.00.

Белорусскую команду на домашнем турнире по комбинированной пирамиде представят Владислав Родионов, Евгений Салтовский, Андрей Глушанин, Евгений Курта, Екатерина Перепечаева, Роман Вераксо, Александр Гамезо, Ян Григорьев, Егор Жуковский, Илья Казаченко, Александр Костюковец, Вадим Набойченко, Алексей Плавник и Сергей Шкурский.

Уже зарегистрировались 70 участников из восьми стран (Азербайджан, Беларусь, Испания, Кыргызстан, Молдова, Россия, Украина, Эстония).

В пресс-службе Минспорта отметили, что предполагается еще участие спортсменов из Литвы, Латвии, Германии и Финляндии.-0-