Международный турнир по единоборствам соберет 29 февраля в Минске атлетов из 7 стран

8 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Международный турнир по единоборствам MGC: Live 2 Fight, который пройдет 29 февраля в Минске, соберет атлетов из семи стран. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал один из организаторов мероприятия Константин Маханьков.

В программе соревнований - поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам. "Главным событием вечера станет бой белоруса Максима Сподаренко (весовая категория 73 кг) и азербайджанца Рамала Асланова. Также на профессиональном ринге дебютируют белорусские боксеры Михаил (76,2 кг) и Евгений (63,5 кг) Долголевцы, - сказал Константин Маханьков. - Участие в турнире примут сильнейшие атлеты из Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Польши, Украины и Ирака".

Он отметил, что украшением состязаний станут поединки четырех мастеров разных видов единоборств в тяжелом весе, где атлеты попробуют доказать превосходство своего вида спорта.

"Индустрия единоборств только начинает развиваться в Беларуси. Перед нами стоит одна из главных задач - помочь молодым бойцам делать шаги в профессиональном спорте. Ведь важно, чтобы атлеты чувствовали поддержку. На турнир 29 февраля все спортсмены подобраны качественно. Нас ждут яркие бои с максимальной самоотдачей", - добавил Константин Маханьков.-0-