Международный турнир по гандболу в честь 65-летия Минского суворовского училища откроется 10 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по гандболу среди юношеских команд в честь 65-летия Минского суворовского военного училища откроется в Минске 10 ноября, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.
Открытие турнира состоится в 11.00 во дворце спорта "Уручье". В нем примут участие 16 команд. Кроме представителей Минского суворовского училища, среди участников будут также команды из Молдовы, России и Украины. Все игроки - 2004 и 2005 годов рождения.
Закроется турнир 12 ноября.-0-
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