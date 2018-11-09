Международный турнир по гандболу в честь 65-летия Минского суворовского училища откроется 10 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по гандболу среди юношеских команд в честь 65-летия Минского суворовского военного училища откроется в Минске 10 ноября, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Открытие турнира состоится в 11.00 во дворце спорта "Уручье". В нем примут участие 16 команд. Кроме представителей Минского суворовского училища, среди участников будут также команды из Молдовы, России и Украины. Все игроки - 2004 и 2005 годов рождения.

Закроется турнир 12 ноября.-0-