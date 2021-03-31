Международный турнир по хоккею на траве "Прометей" пройдет в Бресте 12-15 апреля

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 12-15 апреля пройдет международный турнир по хоккею на траве среди мужских команд "Прометей", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор спортивного клуба "Строитель" Василий Лещинский.

"К сожалению, в прошлом году международных соревнований по хоккею на траве практически не было. В этом году, несмотря на определенные сложности, мы решились провести турнир. Откликнулись чемпион и призеры чемпионата России, чемпион Украины, будут участвовать два сильнейших клуба нашей страны. Турнир должен получиться зрелищным, потому что команды высокого уровня, выступают в европейских кубках", - рассказал Василий Лещинский.

Для участия в турнире заявлены брестский "Строитель" и ХК "Минск", российские "Динамо-Электросталь", "Динамо-Строитель" (Екатеринбург) и "Динамо-Ак Барс" (Казань), "ОКС-ШВСМ" из украинской Винницы. Команды разделят на две группы, в которых они сыграют по круговой системе. Затем пройдут стыковые матчи, по результатам которых распределятся места в турнирной таблице.

Вход на стадион "Строитель" будет свободным. Прорабатывается возможность организации беспроигрышной лотереи для зрителей. Организаторы турнира ведут переговоры по поводу трансляции матчей на телеканале "Беларусь 5".

Организаторы "Прометея" - управление спорта и туризма Брестского облисполкома, Белорусская федерация хоккея на траве, УП "Брестобгаз" и КУП "Брестжилстрой".

Планируется, что этой весной "Строитель" примет участие в открытом Кубке России по хоккею на траве. Помимо этого, брестчане готовятся выступить во втором по значимости клубном турнире Европы - Кубке "Трофи". Его проведение намечено на осень.-0-