Международный турнир по плаванию на призы Сергея Коплякова стартовал в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по плаванию на призы двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова стартовал в Минске в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Трактор", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях, которые стали традиционными, принимают участие около 640 спортсменов от 13 лет и старше из Беларуси, России, Казахстана, Украины и Польши. Всего за медали поборются 39 команд. Также в заплывах принимают участие спортсмены из резерва национальной команды Беларуси.

"Такое количество участников связано с тем, что Белорусская федерация плавания активно взаимодействует с другими организациями постсоветского пространства. Турнир по плаванию на призы Сергея Коплякова - отличная возможность для спортсменов приобрести соревновательный опыт. По итогам состязаний будут отобраны пловцы, которые смогут составить резерв национальной команды", - рассказала председатель БФП Элла Селицкая.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Сергей Копляков отметил, что с каждым годом турнир приобретает все большую популярность: увеличивается конкуренция, обновляются рекорды.

Для победителей на дистанции 200 м вольным стилем в каждой возрастной группе предусмотрены специальные призы. На этой дистанции Сергей Копляков стал олимпийским чемпионом.

Завершится турнир 15 декабря.-0-