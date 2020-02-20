Международный турнир по самбо на призы Президента стартует в Минске

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV международный турнир категории А по самбо на призы Президента стартует сегодня в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в соревнованиях примут представители 22 стран. Впервые свои силы на турнире в Минске попробуют самбисты из Анголы. Беларусь на данных соревнованиях представят около 60 атлетов. Торжественная церемония открытия пройдет сегодня в 17.00. Финальные поединки стартуют в 17.30.
Главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев уверен, что белорусы выступят достойно на домашних соревнованиях, дав хороший старт сезону.
Президентским спортивным клубом учреждены специальные призы турнира - "За волю к победе" и "Лучшую технику".
Организаторами соревнований выступают Международная любительская федерация самбо (FIAS), Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация самбо.
Вход для зрителей на мероприятие свободный.
Завершится турнир 21 февраля.
В 2019 году белорусские самбисты завоевали 23 медали (7 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых) на международном турнире категории А в Минске.-0-