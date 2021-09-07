Международный турнир по самбо на призы Президента стартует в Минске

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Международный турнир категории А по самбо на призы Президента стартует сегодня в минской "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В юбилейном турнире примут участие более 100 спортсменов из 11 стран. Помимо представителей хозяев состязаний - белорусской дружины на ковры одного из лучших спортсооружений страны выйдут гости из Армении, Греции, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана и Японии.

По традиции поединки обслуживают лучшие международные арбитры. Также каждый год организаторы соревнований стараются сделать все возможное, чтобы турнир стал настоящим праздником для болельщиков и спортсменов. Так, во время юбилейного 10-го турнира Президентский спортивный клуб впервые в истории отечественного спорта провел розыгрыш призов среди болельщиков. А с 2007 года помимо основных наград Президентским спортивным клубом учреждены два специальных приза - "За волю к победе" и "За лучшую технику".

За время существования турнира в нем принимали участие всемирно известные мастера самбо, представители белорусской национальной сборной: Николай Цыпандин, Натик Багиров, Юрий Сеножатский, Вероника Козловская, а также десятикратные чемпионы мира, чьи имена по праву занесены в Книгу рекордов Гиннеса, - белоруска Татьяна Москвина и россиянин Мурат Хасанов.

В этом году старт станет хорошей проверкой сил перед ноябрьским планетарным форумом, награды которого будут разыграны в Узбекистане.

Белорусскую сборную вперед поведут признанные лидеры, в числе которых Марина Жарская и Иван Анискевич.

Церемония открытия состязаний состоится сегодня в 17.00. Финальные поединки и награждение первых призеров турнира начнутся в 17.30. Продолжится турнир 8 сентября. Начало утренней части программы в 10.00.

Организаторами Открытого чемпионата Республики Беларусь по самбо на призы Президента Республики Беларусь являются Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо", Белорусская федерация самбо. Генеральный информационный партнер - Белтелерадиокомпания.-0-