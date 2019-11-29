Международный турнир по смешанным единоборствам соберет в Минске атлетов из 6 стран

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлетов из шести стран соберет международный турнир по смешанным единоборствам New Fighting Generation 14, который пройдет 6 декабря в минском спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club Arena. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств Александр Абдулхаков.

Он отметил, что участие в поединках примут 24 спортсмена из Беларуси, США, Бразилии, Ирана, Германии и Афганистана. На турнире будут разыграны чемпионские пояса в нескольких весовых категориях, а в весе 66 кг спортсмены выявят обладателя Гран-при.

Главным боем вечера станет противостояние белорусского тяжеловеса Алексея Кудина (свыше 93 кг) и американца Кенни Гарнера.

На счету Алексея Кудина 26 побед в профессиональных смешанных единоборствах, он является многократным чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу.

У Кенни Гарнера 17 викторий, в том числе 10 раз он отправлял соперников в нокаут.-0-