Международный турнир по волейболу пройдет в Городке

20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный турнир по волейболу "Энергия будущего" соберет молодежь из пяти стран в Городке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Спортивное событие, посвященное 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоится 21-22 марта на базе Городокского аграрно-технического колледжа. За победу будут бороться 8 команд учащихся из аграрных колледжей Эстонии, Латвии, Литвы, России и Беларуси. Торжественное открытие турнира пройдет 21 марта.

В облисполкоме отметили, что городокское учебное заведение связывают с аграрными колледжами других стран, участвующими в турнире, договоры о дружбе. На протяжении последних двух лет проводятся взаимные поездки в эти учреждения образования с целью обмена опытом, участия в культурных и спортивных мероприятиях. В рамках "Восточного партнерства" руководство городокского колледжа совместно с эстонскими и литовскими коллегами разрабатывают проекты на 2019-2020 годы по международному сотрудничеству с привлечением иностранной безвозмездной помощи на развитие материально-технической базы учреждения.-0-