Михаэль Шумахер находится в сознании - медсестра парижской клиники

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаэль Шумахер пришел в сознание, сообщает французское издание Le Parisien .

О том, что экс-звезда автогонок в классе "Формула-1" пошел на поправку, журналистам на условиях анонимности сообщила одна из медсестер парижской клиники имени Жоржа Помпиду. "Да, они прибыли во время моей смены. Могу заверить вас, что он находится в сознании", - приводят слова работницы медучреждения французские журналисты.

По их информации, немецкий спортсмен перенес операцию по трансплантации стволовых клеток, которую провел профессор, известный по первой в мировой практике трансплантации эмбриональных клеток пациенту с сердечной недостаточностью, Филипп Менаше.

Михаэлю Шумахеру 50 лет, он семь раз становился чемпионом мира. 21 декабря 2013 года пилот "Формулы-1" получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах.-0-