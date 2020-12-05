Михаил Ботников возглавил Белорусскую федерацию пляжного футбола

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации пляжного футбола избран Михаил Ботников. За него проголосовали участники внеочередной конференции этой организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Ботников, который также является заместителем председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола", сменил на посту главы федерации пляжного футбола Алексея Сычева.
В последние годы национальная сборная Беларуси по пляжному футболу закрепилась среди ведущих команд Европы. В 2018 и 2019 годах белорусы дважды подряд финишировали на пятом месте в розыгрыше Евролиги, аналоге континентального чемпионата. В прошлом году белорусская команда, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, впервые выступала в финальной стадии чемпионата мира по пляжному футболу.-0-