Михаил Грабовский назначен спортивным директором ХК "Динамо-Минск"

Михаил Грабовский, Дмитрий Басков и Крэйг Вудкрофт во время пресс-конференции. Фото ХК "Динамо-Минск"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский хоккеист Михаил Грабовский, завершивший карьеру игрока, будет совмещать обязанности ассистента главного тренера и спортивного директора "Динамо-Минск". Об этом на пресс-конференции перед стартом предсезонки сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Басков, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Дмитрий Басков, назначение опытного белорусского игрока поможет "динамовцам" в предстоящем сезоне добиться серьезного прогресса.

Михаил Грабовский большую часть своей карьеры провел за океаном в клубах НХЛ "Монреаль" и "Нью-Йорк Айлендерс", но был вынужден завершить карьеру из-за травмы. Он четыре раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси - в 2009, 2011, 2013, 2014 годах.-0-