Михаил Грабовский ответил на упреки в адрес белорусских хоккеистов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный менеджер сборных команд Беларуси по хоккею Михаил Грабовский в эфире YouTube-проекта БЕЛТА "В теме" порассуждал о роли характера и бойцовских качеств у спортсменов.

"Белорусских хоккеистов иногда упрекают, что в них нет "хоккейного духа". Отчасти это так, у нас недостаточно квалифицированных игроков. К тому же, откуда взяться характеру, когда нет побед? - размышляет Михаил Грабовский. - Первый год работы в "Динамо" был очень сложным для меня, я увидел молодых игроков, которые не привыкли работать, выкладываться и побеждать. Вместе с Крэйгом Вудкрофтом мы постарались это исправить, и сейчас я могу сказать, что у многих ребят при должном отношении к работе появился характер. Они не любят проигрывать, голодны до побед, и эту психологию победителей мы будем прививать всем молодым игрокам".

По словам специалиста, тому, что никогда нельзя сдаваться, его учили с самого детства. "Даже если проигрываешь 0:10, надо все равно идти забивать хотя бы одну шайбу. Когда в матче многое не получается, надо показывать свои бойцовские качества, можно даже подраться - иногда это помогает изменить игру", - отметил генеральный менеджер сборных.-0-