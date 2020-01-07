Михаил Грабовский стал автором второй шайбы белорусов в финале Рождественского турнира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси, пропустив шайбу, вновь вышла вперед после двух периодов в финальном матче против России XVI Рождественского международного турнира среди любителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Обмен острыми атаками после перерыва продолжился. Сначала более успешными были россияне. На третьей минуте второго отрезка матча Константин Косянчук открылся на дальней штанге. Игорь Брикун первый бросок отбил, но со второй попытки игрок российской команды заставил его капитулировать - 1:1. Однако через четыре минуты белорусы вновь вышли вперед. Михаил Грабовский подставил клюшку под шикарный бросок от синей линии, и шайба оказалась в воротах соперников.

На экваторе матча у россиян произошла замена голкипера. Не раз выручавшего свою команду Максима Серова сменил Сергей Герасимов. Соперники плотно играли в своей зоне, не позволяя белорусам совершать атаки на "пятаке".

В концовке второго периода сначала россияне, затем белорусы играли в большинстве, но дивидендов из этого не извлекли.-0-