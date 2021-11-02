Михаил Грабовский стал генеральным менеджером национальной и сборных команд по хоккею с шайбой

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Грабовский, имеющий богатый игровой опыт в Национальной хоккейной лиге и тренерскую практику в КХЛ, стал генеральным менеджером национальной и сборных команд по хоккею с шайбой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Один из самых успешных хоккеистов в истории страны будет отвечать за комплектование сборных, взаимодействие с хоккеистами и тренерами. Кроме того, Михаил Грабовский будет вести работу по развитию игроков института сборных команд. В связи с новым назначением, требующим ежедневной вовлеченности, он оставил тренерскую работу в "Динамо-Минск", однако продолжит плотное взаимодействие с тренерским штабом "зубров" по вопросам комплектования сборных команд.

"Михаил Грабовский уже давно стал легендой белорусского хоккея, он отлично зарекомендовал себя сначала в качестве игрока, а потом и тренера. Поначалу в его успех на тренерском мостике, возможно, мало кто верил, ведь он был достаточно молод на момент прихода в "Динамо". Но сейчас мы видим в нем хорошего специалиста, который достаточно компетентен, чтобы проявить себя в новом качестве. Естественно, его многое связывает с "зубрами", поэтому он продолжит содействовать "Динамо" в открытии новых белорусских талантов, - сказал председатель ФХБ Александр Богданович. - Важно, что Михаил Грабовский остается в хоккее. И важно, что он всегда очень трепетно относился к сборной, для него не существует мелочей ни в раздевалке, ни на льду. Уверен, что с переходом на более административную работу он сможет реализовать свой потенциал спортивного менеджера".

Михаил Грабовский, будучи хоккеистом, выступал за "Юность-Минск", "Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия), "Динамо"(Москва, Россия), "Гамильтон" (Канада), "Монреаль" (Канада), "Торонто" (Канада), ЦСКА (Москва, Россия), "Вашингтон" (США) и "Нью-Йорк Айлендерс" (США). Становился обладателем Кубка Колдера в составе "Гамильтона" и Кубка европейских чемпионов в форме "Динамо". Чемпион Беларуси (2005, 2006). Участник чемпионатов мира (2004 - в первом дивизионе, 2005, 2006, 2008-2012, 2014). В регулярных чемпионатах НХЛ сыграл 534 матча, в которых набрал 296 (125+171) очков. В плей-офф - 2 (0+2) очка в 10 поединках. Михаил Грабовский четыре раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси (2009, 2011, 2013, 2014).

На протяжении последних сезонов Михаил Грабовский входил в тренерский штаб минского "Динамо", в своем первом сезоне в клубе (2019/2020) он также занимал пост спортивного директора "зубров". Кроме того, ассистировал Крэйгу Вудкрофту на турнире финальной олимпийской квалификации в августе 2021 года. С 18 мая 2021 года Михаил Грабовский - заместитель председателя комиссии спортсменов НОК Беларуси.-0-