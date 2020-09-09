9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом хоккеист Михаил Грабовский ушел с поста спортивного директора минского "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Михаил Грабовский клуб не покинул. Он будет востребован в новом качестве и станет помощником главного тренера "зубров" Крэйга Вудкрофта.

На данный момент минский клуб занимает пятое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. На счету "зубров" четыре очка после трех проведенных матчей. Сегодня вечером минчане принимают на домашней арене казанский "Ак Барс" Встреча начнется в 19.30. Прямую трансляцию поединка поведет телеканал "Беларусь 5".-0-