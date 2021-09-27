Михаил и Евгений Долголевцы одержали победы на вечере профессионального бокса в Москве

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил и Евгений Долголевцы праздновали виктории на вечере профессионального бокса "Дерись и побеждай" в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающий в весе 63 кг Евгений Долголевец победил опытнейшего южноафриканского джорнимена Кооса Сибию. Их 10-раундовый рейтинговый бой завершился досрочно, техническим нокаутом. В третьем раунде соперник белоруса отказался от продолжения боя.

Михаил Долголевец в категории 76 кг победил украинца Руслана Щелева. Судьи остановили поединок между спортсменами через 2 мин. 40 сек. после начала первого раунда, признав превосходство белоруса.

Напомним, что Евгений Долголевец свой предыдущий поединок проводил в апреле этого года в Краснодаре. Тогда он единогласным решением судей победил россиянина Федора Папазова. Его брат до старта в Москве год назад выходил на ринг в Казани и досрочно выиграл у казахстанского файтера Армана Рысбека.

Оба белорусских атлета пока не знают поражений на профессиональном ринге.-0-