8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Семенюк победил в онлайн-турнире по шашкам-64, посвященном 15-летию Президентского спортивного клуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Михаил Семенюк, набрав 12 баллов. Вторая позиция досталась Игорю Михальченко (11 очков). Замкнул тройку лидеров Артем Тихонов (10 пунктов).

В соревнованиях приняли участие 20 белорусских шашистов, получавших стипендии клуба с 2008 года по настоящее время, в том числе действующие чемпионы мира по шашкам-64 Яна Якубович и Игорь Михальченко.

В Белорусской федерации шашек отметили, что Президентский спортивный клуб оказывает существенную помощь в подготовке молодых шашистов и их переходе во взрослый спорт. Многие из них благодаря этой поддержке стали победителями и призерами чемпионатов мира и Европы.-0-