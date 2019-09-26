Михаил Шишов назначен председателем ХК "Юность-Минск"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Шишов назначен новым председателем хоккейного клуба "Юность-Минск". Прежде работавший на этой должности Алексей Торбин останется в клубе в качестве спортивного директора, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт организации в соцсетях.

Ранее Михаил Шишов возглавлял Бобруйский филиал РУП "Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру", работал директором бобруйской ДЮСШ №1, генеральным директором ФК "Белшина", занимал пост заместителя председателя Гомельского райисполкома. С мая 2018 года был главным инженером Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу.-0-