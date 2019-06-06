Михаил Стефанович перешел в ХК "Динамо-Минск"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Юности" Михаил Стефанович продолжит карьеру в минском "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".
Контракт рассчитан на один сезон. Нападающий ранее уже выступал за "Динамо" в сезоне-2010/2011. В команде он провел 21 матч и помог минчанам пробиться в плей-офф.
Последние три сезона Михаил Стефанович выступал в экстралиге и трижды был чемпионом: дважды в форме "Немана", а затем и минской "Юности".-0-
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