Михаил Захаров назначен главным тренером сборной Беларуси по хоккею

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наставник минской "Юности" Михаил Захаров назначен главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею, передает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение принято сегодня по итогам заседания исполкома ФХБ.

"Ответственность серьезная, особенно в преддверии чемпионата мира в Минске в 2021 году. Сейчас у нас нет хоккеистов уровня Калюжного, но совместно с тренерами клубов будем работать сообща", - сказал новый главный тренер сборной Беларуси.

Он также отметил, что и натурализация иностранных игроков в белорусскую сборную не помешает.

Контракт с Михаилом Захаровым заключен на два года. Тренерский штаб национальной команды под руководством Михаила Захарова будет еще обсуждаться.

Михаил Захаров - заслуженный тренер Республики Беларусь, мастер спорта СССР международного класса. В качестве тренера восемь раз выигрывал чемпионат Беларуси с минской "Юностью", шесть раз побеждал в Кубке Беларуси, трижды - в Континентальном кубке. Возглавлял молодежную и юниорскую сборную Беларуси. Руководил национальной командой на чемпионатах мира-2004 и 2005, Олимпийской квалификации-2005, а также на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Неоднократно работал ассистентом главного тренера сборной Беларуси. Трижды признавался лучшим тренером Беларуси.-0-

Фото Андрея Покумейко