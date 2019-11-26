Михаил Захаров назвал расширенный состав сборной Беларуси по хоккею на турнир в Венгрии

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров определил расширенный состав команды на "Турнир шести наций" в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ФХРБ.

Состязания в столице Венгрии пройдут 11-14 декабря. Помимо хозяев за победу сразятся хоккеисты Беларуси, Республики Корея, Японии, Украины и Норвегии. Михаил Захаров сделал выбор в пользу следующих игроков:

вратари - Игорь Брикун, Иван Кульбаков, Александр Осипков;

защитники - Олег Евенко, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Николай Стасенко, Ник Бэйлен, Кристиан Хенкель, Павел Воробей, Илья Шинкевич, Сергей Боголейша;

нападающие - Михаил Стефанович, Евгений Ковыршин, Андрей Костицын, Артем Демков, Александр Когалев, Александр Китаров, Игорь Мартынов, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Андрей Белевич, Сергей Малявко, Александр Малявко, Джефф Платт.

Планируется, что белорусские хоккеисты перед отъездом в Венгрию соберутся 8 декабря на базе "Чижовка-Арены", где в течение двух дней проведут домашнюю часть зимнего кэмпа.-0-