Михаил Захаров об игроках, вызванных на турнир в Лиепае: сделали акцент на хоккеистах экстралиги

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 октября 2019
Минск Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:17 Самолет American Airlines экстренно сел в Дублине из-за утечки чистящих средств В мире
20:57 В Национальном аэропорту Минск задержан находящийся в межгосрозыске гражданин Грузии Происшествия
20:55 ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Студенческая осень ВГМУ-2019" открылся в Витебске Культура
20:31 Семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ в Оренбургской области В мире
20:07 Кандидаты в депутаты намерены провести более 4 тыс. массовых мероприятий Политика
20:05 Михаил Захаров об игроках, вызванных на турнир в Лиепае: сделали акцент на хоккеистах экстралиги Спорт
19:54 Дни молодежи Азербайджана стартуют в Беларуси 29 октября Общество
19:26 В ЕАЭС завершен переходный период по техрегламенту на аттракционы Общество
18:38 Театр эстрады подготовил 5 новогодних программ для детей и взрослых Культура
18:37 Дмитрий Иванов занял 5-е место на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте Спорт
18:36 Купаловский театр до конца года посетит с гастролями 7 городов в Беларуси и за рубежом Культура
18:21 Беларусь и Германия думают о разработке стратегии сотрудничества - подробности визита Макея в ФРГ Политика
18:15 Футболистки "Минска" досрочно стали чемпионками Беларуси Спорт
18:13 Академия управления на научной конференции предложит инициативы по совершенствованию госслужбы Общество
18:02 Суд арестовал трех фигурантов дела о разрушении дамбы под Красноярском В мире
17:59 Как в Беларуси развивается возобновляемая энергетика Экономика
17:46 Шоколадные конфеты напечатали на 3D-принтере в Сингапуре Технологии
17:41 Союзные парламентарии обсудят совместные подходы к реабилитации чернобыльских территорий Общество
17:38 Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем Общество
17:36 Итоги недели на белорусском валютном рынке Экономика
17:23 Обвиняемый в убийстве младшего брата гомельчанин дал признательные показания Происшествия
17:21 ЦИК аккредитовал более 330 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент Политика
17:19 Беларусь рассчитывает на активизацию проекта по сборке двигателей для БелАЗа в Свердловской области Экономика
17:14 Лукашенко поздравил Президента Мозамбика с победой его партии на выборах и переизбранием на должность Президент
17:03 МИД предупреждает белорусских туристов о протестных акциях в Ливане Общество
17:01 Беларусь на молодежных Дельфийских играх стран СНГ представят 11 музыкантов Культура
16:59 Беларусь и Куба обсудят возможность создания СП в области логистики и машиностроения Экономика
16:56 Витебская область и провинция Шаньдун подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве Регионы
16:34 На погашение и обслуживание госдолга в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено Br8,7 млрд Экономика
16:18 В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся Общество
Все новости
Все новости
Спорт
21 октября 2019, 20:05

Михаил Захаров об игроках, вызванных на турнир в Лиепае: сделали акцент на хоккеистах экстралиги

Михаил Захаров. Фото из архива
Михаил Захаров. Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров рассказал о мотивах вызова хоккеистов на ноябрьский сбор накануне международного турнира в Лиепае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ФХРБ.

"На этом этапе сделали акцент на хоккеистах, представляющих клубы экстралиги. Это связано с тем, что многие из них являются реальными кандидатами на поездку на чемпионат мира, который пройдет в 2020 году в Швейцарии. Прошлое мировое первенство показало, что основу сборной составили именно игроки белорусских клубов",- поделился наставник сборной.

Говоря о причинах комплектования команды хоккеистами из экстралиги, Михаил Захаров пояснил, что выбирать было особо не из кого. Представители КХЛ на тот момент будут задействованы в матчах за свои дружины. "Юность" будет готовиться к важным матчам Лиги чемпионов. Состав формировали блоками, чтобы избежать проблем с сыгранностью. По мнению главного тренера сборной, многие специалисты и любители хоккея могут без проблем уже сейчас предсказать, кто и в каких сочетаниях будет выходить на лед во время турнира в Лиепае, к которому приурочен ноябрьский тренировочный лагерь.

Касаясь вопроса о помощниках в тренерском штабе национальной команды, Михаил Захаров отметил, что соответствующая работа в процессе: "Полный состав обнародуем в декабре. Сейчас те специалисты, которых планируем привлечь, заняты в своих клубах. Это, поверьте, тренеры высокого уровня, они помогут нашей сборной", - сказал он.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Латвия тренер турнир хоккей
Новости рубрики Спорт
Дмитрий Иванов. Фото weightlifting.by Дмитрий Иванов занял 5-е место на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте
Во время матча "Минск" - "Надежда - СДЮШОР №7". Фото ФК "Минск" Футболистки "Минска" досрочно стали чемпионками Беларуси
Фото ФХБ Михаил Захаров назвал состав сборной Беларуси по хоккею на "Турнир четырех наций"
Фото Белорусской федерации конного спорта Белоруска Анна Карасева выиграла этап Кубка мира по выездке в Ратомке
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Соболенко прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа WTA Elite Trophy
Егор Гайнетдинов. Фото ФХБ ХК "Динамо-Минск" заключил пробные контракты с тремя игроками
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает Свердловской области расширить производственную кооперацию в машиностроении
Лукашенко в преддверии официального визита дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана
Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол
100 000 рублей разыграют уже завтра – присоединяйтесь в прямом эфире!
Топ-новости
Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан
Лукашенко: ЕАЭС состоялся, но есть масса проблем, особенно барьеры
Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдет в БЕЛТА 22 октября
Беларусь и Германия думают о разработке стратегии сотрудничества - подробности визита Макея в ФРГ
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 октября из-за тумана
В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся
Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды
МИД предупреждает белорусских туристов о протестных акциях в Ливане
Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев
Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем
Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября
Галина Адамович: документальное кино - тонкая паутинка отношений с реальными людьми
В Витебске и Витебском районе маршрутки будут возить переписчиков бесплатно
МТЗ расширяет учебную базу в России
Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16%
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.