Михаил Захаров объявил имена хоккеистов, вызванных на сбор перед турниром в Попраде

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров озвучил список хоккеистов на третий учебно-тренировочный сбор перед международным турниром в словацком Попраде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В февральском кэмпе костяк команды составляют хоккеисты минского "Динамо" и команд экстралиги. Большинство белорусов, выступающих за российские команды КХЛ, остались в своих клубах, чтобы лучше подготовиться к завершающей части регулярного чемпионата и плей-офф.

В итоге Михаил Захаров сделал ставку на следующих игроков: вратари - Иван Кульбаков ("Нефтяник", ВХЛ), Константин Шостак ( "Молот-Прикамье", ВХЛ); защитники - Андрей Антонов, Евгений Ногачев, Никита Тарлецкий (все - "Юность-Минск"), Сергей Боголейша ("Шахтер"), Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко (оба - "Динамо-Минск"); нападающие - Дмитрий Буйницкий ("Авангард", КХЛ), Артур Гаврус ("Динамо" СПб, ВХЛ), Сергей Дрозд ("Юность-Минск"), Артем Кислый, Александр Малявко (оба - "Неман"), Владислав Кодола ("Северсталь", КХЛ), Евгений Ковыршин, Андрей Костицын, Александр Китаров, Александр Павлович, Михаил Стефанович (все - "Динамо-Минск").

Помогать Михаилу Захарову на этот раз будет Анатолий Чистяков, известный по работе в таких командах КХЛ, как минское "Динамо", екатеринбургский "Автомобилист" и "Югра" (Ханты-Мансийск). В последнее время наставник работал в СДЮШОР "Юность".

Национальная сборная откроет кэмп 3 февраля на базе "Чижовка-Арены", а уже 5-го отправится в Попрад, где примет участие в турнире Kaufland Cup. Помимо белорусов в соревнованиях примут участие команда Словакии и олимпийская сборная России. Белорусская дружина откроет турнир 6 февраля матчем с хозяевами, а 7-го встретится с россиянами.-0-