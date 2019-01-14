Милан и Стокгольм подали заявки на проведение зимней Олимпиады 2026 года

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) получил заявки Стокгольма и Милана на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Имея таких кандидатов, мы видим положительное влияние реформ Олимпийской повестки 2020 года. Обе страны имеют большой опыт в организации Кубков и чемпионатов мира, действующую инфраструктуру и опытных сотрудников. Это позволило кандидатам сократить необходимые инвестиции и повысить устойчивость своих программ", - отметил председатель оценочной комиссии МОК зимних Олимпийских игр 2026 года Октавиан Морариу.

Это первые заявки, поданные с момента утверждения Олимпийской повестки 2020 года. Новые нормы были приняты комиссией МОК в феврале 2018 года, и данные рекомендации уже приносят существенную пользу городам и их проектам.

В среднем города-кандидаты на проведение Олимпийских игр 2026 года будут использовать 80% существующих или временных объектов, по сравнению с 60% среди кандидатов на зимние Олимпийские игры 2018 и 2022 годов. Кроме того, первоначальные эксплуатационные расходы, рассчитанные городами-кандидатами, в среднем на 20% (около $400 млн) ниже, чем расходы на предыдущие Игры.

В представленных документах города поделились четким видением проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, подробно описав, как они будут проводить мероприятие, принося долгосрочную ощутимую пользу жителям на местном, региональном и национальном уровнях, а также максимально использовать действующие зимние спортивные площадки. Каждая из кандидатур также обозначила свои планы по обеспечению уникального времяпрепровождения для спортсменов, зрителей и СМИ.

Полученные заявки и другие документы, представленные во время этого процесса, будут проанализированы оценочной комиссией МОК, которая также посетит каждый город. Комиссия будет в Стокгольме 12-16 марта и в Милане 2-6 апреля 2019 года. Доклад комиссии обнародуют в преддверии выборов столицы Олимпийских игр, которые состоятся в июне этого года на 134-й сессии МОК в Лозанне (Швейцария).-0-