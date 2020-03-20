20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка-2" выиграла серебро Молодежной волейбольной лиги, финальный тур которой завершился сегодня в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух заключительных матчах тура белоруски обыграли сверстниц из московского "Динамо-2" - 3:0 (25:21, 25:12, 25:10), а затем уступили казанскому "Динамо-Казань-УОР" со счетом 0:3 (21:25, 15:25, 13:25).

Минский и казанский клубы сравнялись по количеству побед. Обе дружины взяли верх в восьми из 10 поединков, однако у команды из столицы Татарстана 25 очков, тогда как у минчанок - 21. Третье место в состязаниях МВЛ-2020 оставили за собой волейболистки челябинского "Динамо-Метар-2", добившиеся шести побед в 10 матчах решающей стадии соревнований.

Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги. Решение о создании МВЛ было утверждено 1 июня 2011 года. Главная задача проекта - обратить внимание клубов суперлиги на подготовку ближайшего резерва и тренерского состава. Стратегической целью является популяризация волейбола среди молодежи и студентов, привлечение их к активным занятиям спортом.-0-