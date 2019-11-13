"Минчанка-2" захватила лидерство в Молодежной лиге чемпионата России по волейболу

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки-2", где собраны молодые спортсменки, претендующие на попадание в основную столичную команду, захватили лидерство в Молодежной лиге чемпионата России после первого тура состязаний, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Бориса Коляды провели в Казани пять встреч, одержав победы во всех. В первой встрече были обыграны представительницы "Динамо-Краснодар" - 3:0 (25:13, 25:17, 25:19). Затем белорусские волейболистки не оставили шансов сверстницам из Санкт-Петербурга, выступающим за "Ленинградку", - 3:0 (29:27, 25:17, 25:22). Чуть дольше времени и сил потребовалось для того, чтобы сломить сопротивление саратовского "Протона" - 3:1 (20:25, 25:13, 25:23, 25:16). Также в четырех сетах признали силу белорусок и спортсменки "Тюмень-ТюмГУ-2" - 1:3 (20:25, 25:15, 18:25, 10:25). Завершилась выездная сессия "Минчанки-2" викторией над одной из ведущих российских молодежных дружин "Динамо-Казань-УОР" - 3:0 (25:15, 25:18, 25:23).

Следующий тур Молодежной лиги белорусская команда проведет в Саратове. Матчи состоятся 9-15 декабря.-0-